Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Ростовской области остается в норме

В Ростовской области прививку от гриппа получили около 2,1 млн человек, что составляет 52,3% населения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора по итогам мониторинга на 47 неделе 2025 года.

В ведомстве отмечают, что уровень заболеваемости острыми респираторными вирусами и гриппом в регионе не превышает пороговых значений. Чаще всего врачи диагностируют у жителей региона аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Однако также зафиксированы единичные случаи гриппа.

В рамках предсезонной вакцинации привиты более 2 млн 179 тыс. жителей области. Специалисты отмечают, что ни у одного из вакцинированных не зарегистрировано неблагоприятных реакций или осложнений после прививки. В управлении напоминают, что прививка, сделанная в прошлом году, не обеспечивает защиту, поскольку приобретенный иммунитет недолговечен. Вакцинацию рекомендуется проводить осенью перед началом гриппозного сезона — для выработки надежной защиты требуется 2-3 недели.

Константин Соловьев