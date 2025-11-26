На Дону объем строящегося жилья с эскроу-счетами составил 3,9 млн квадратных метров

В Ростовской области ведется строительство 3,9 млн кв. м жилья с использованием эскроу-счетов. Для реализации проектов заключено 21,3 тыс. договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов и других объектов недвижимости. Об этом рассказал Domostroydon.ru со ссылкой на замминистра министерства строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергея Вифлянцева.

По информации чиновника, популярность набирает возведение частных домов с применением эскроу-счетов. Заключено 459 договоров строительного подряда с использованием данной схемы финансирования.

«Применение эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве действует с 1 марта 2025 года. Механизм постепенно становится стандартной практикой для жителей области. Модель позволяет снизить риски дольщиков и обеспечивает строительные компании стабильным источником финансирования проектов»,— приводятся в сообщении слова господина Вифлянцева.

Он пояснил: «С начала года в донском регионе построено более 60 частных домовладений. Покрытие проектного финансирования эскроу-счетами достигает 64%».

Валентина Любашенко