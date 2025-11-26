Теннисистка из Сочи стала двукратной чемпионкой XXV Сурдлимпийских игр

Теннисистка из Сочи Полина Смирнова стала двукратной чемпионкой XXV Сурдлимпийских игр, которые прошли в Японии. Спортсменка завоевала золотые медали в одиночном и смешанном разрядах, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

По информации ведомства, 23-летняя спортсменка уже не первый год демонстрирует высокие результаты на международной арене. В 2017 году она выиграла золото в миксте и стала призером в одиночной категории на Сурдлимпийских играх в Турции. На нынешнем турнире Смирнова, выступая в паре со спортсменом из Самары, заняла первую строчку пьедестала, опередив представителей Чехии и Германии.

Всего в Играх приняли участие более 3 тыс. атлетов из 81 страны мира. Полина Смирнова представляет региональный центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта и тренируется под руководством Анны Королевой.

В краевом минспорте отмечают, что спортсменка активно участвует в общественной деятельности. Она обучается в Сочинском институте РУДН на факультете журналистики и занимается популяризацией русского жестового языка. По словам и.о. министра физкультуры и спорта Краснодарского края Серафима Тимченко, ее стремление совмещать профессиональный спорт, образование и вклад в развитие инклюзивной среды делает ее примером для многих.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинские теннисисты завоевали три медали на международных турнирах за последние две недели: Евгений Кафельников стал победителем в одиночном разряде до 19 лет на ITF World Tennis Tour Juniors в Телави, а Никита Клецов и Полина Березина принесли команде две серебряные награды в парных разрядах на турнирах в Ташкенте и итальянском Прато соответственно. Все спортсмены, показавшие эти выдающиеся результаты, представляют сочинскую спортивную школу №19, где тренируются под руководством Александра Тоноканяна.

Мария Удовик