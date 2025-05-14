Теннисисты из Сочи выиграли три медали на международных турнирах

Сочинские теннисисты завоевали золотую и две серебряные медали на международных турнирах за последние две недели. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Евгений Кафельников стал победителем в одиночном разряде до 19 лет на ITF World Tennis Tour Juniors — J60 Telavi.

Никита Клецов завоевал серебро в парном разряде до 19 лет на ITF World Tennis Tour Juniors — J30 Tashkent, где участвовали около 200 спортсменов.

Еще одну серебряную награду принесла Полина Березина, занявшая второе место в парном разряде до 19 лет на ITF World Tennis Tour Juniors — J200 Prato в Италии.

Все атлеты тренируются в сочинской спортивной школе №19 под руководством Александра Тоноканяна.

«Ъ-Сочи» писал, что спортсмены из Сочи одержали победу в командном первенстве России по теннису. Соревнования проходили в Самарской области, состязались юноши и девушки до 15 лет.

Мария Удовик