На новогодних праздниках Сочи посетят более 400 тысяч туристов

Курорты Сочи готовят к предстоящему горнолыжному сезону. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Андрей Прошунин, в этом году горнолыжный сезон стартует в декабре, за период праздников курорты планируют принять до 480 тыс. человек.

Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Для туристов в горном кластере Сочи подготавливают 174 км трасс, сноупарки и подъемники, а также 169 средств размещения. Андрей Прошунин отметил, что для координации всех экстренных служб в Сочи будет функционировать оперативный штаб.

«Сделаем все, чтобы отдых в Сочи для каждого гостя был безопасным и прошел в праздничной атмосфере»,– пишет глава муниципалитета.

Андрей Прошунин также сообщил, что всесезонные курорты Сочи стали лауреатами национальной премии «Горы России». На федеральном уровне отметили «Розу Хутор», «Газпром» и Красную Поляну.

София Моисеенко

