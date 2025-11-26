Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из Ростовской области в Азербайджан отправили 64 тонны кормовых смесей

С 17 по 21 ноября 2025 года из Ростовской области в Азербайджан отправили 64 т. кормовых смесей. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По результатам лабораторных исследований продукцию признали качественной и безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Она в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера.

Разрешение на вывоз специалисты ведомства выдали в автоматизированной системе «Аргус».

Мария Хоперская

