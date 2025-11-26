Транспортная прокуратура в Таганроге защитила права декларанта

В Таганроге транспортная прокуратура защитила права декларанта, внеся представление начальнику Ростовской таможни. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ведомство установило, что сотрудники таганрогского таможенного поста Ростовской таможни незаконно отказали в регистрации пассажирской таможенной декларации. Должностные лица неверно оценили закрытый статус индивидуального предпринимателя, не проанализировали характеристики автомобиля и состав семьи декларанта.

Представление ведомства удовлетворили.

Мария Хоперская