Транспортная прокуратура в Таганроге защитила права декларанта
В Таганроге транспортная прокуратура защитила права декларанта, внеся представление начальнику Ростовской таможни. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.
Ведомство установило, что сотрудники таганрогского таможенного поста Ростовской таможни незаконно отказали в регистрации пассажирской таможенной декларации. Должностные лица неверно оценили закрытый статус индивидуального предпринимателя, не проанализировали характеристики автомобиля и состав семьи декларанта.
Представление ведомства удовлетворили.