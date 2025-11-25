Александр Свитенко и Александр Гомодин переизбраны главами районов Кубани

Александр Свитенко и Александр Гомодин официально вступили в должности глав Новопокровского и Новокубанского районов Краснодарского края на новый срок. Торжественные церемонии прошли 25 ноября на сессиях советов муниципальных образований, сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В мероприятиях участвовал директор департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Александр Бородавка. От имени губернатора Вениамина Кондратьева он поздравил руководителей муниципалитетов и вручил им удостоверения.

Александр Свитенко родился 10 августа 1984 года в Грозном. Впервые возглавил Новопокровский район в 2020 году. С 2017 года руководил администрацией Новопокровского сельского поселения.

Александр Гомодин родился 10 июля 1978 года в Московской области. Занимает пост главы Новокубанского района с 2015 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил руководителей одиннадцати министерств и департаментов региона. Большинство ключевых чиновников сохранили свои посты.

Анна Гречко