Глава Кубани утвердил руководителей 11 министерств и департаментов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил руководителей одиннадцати министерств и департаментов региона. Большинство ключевых чиновников сохранили свои посты, сообщила пресс-служба администрации Кубани.

Должности остались за главами профильных ведомств, курирующих экономический блок, финансы, социальную политику и культуру.

Свои посты сохранили министр культуры Виктория Лапина (работает с 2015 года), министр труда и социального развития Сергей Гаркуша (с 2019 года), министр финансов Александр Кнышов (с 2022 года) и министр экономики Алексей Юртаев (с 2020 года).

Также остались на должностях руководители департаментов: по архитектуре и градостроительству Илья Поздняков (с 2020 года), по регулированию контрактной системы Андрей Миланович (с 2018 года), потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный (с 2017 года), развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьев (с 2020 года) и информационной политики Галина Навазова (с 2020 года).

Департамент молодежной политики возглавил Роман Дмитриев, который был назначен в феврале 2025 года. Управление ЗАГС края теперь возглавляет Наталья Алексеева, ранее занимавшая должность первого заместителя руководителя ведомства.

В октябре 2025 года Вениамин Кондратьев в третий раз победил на выборах главы региона, набрав 83,17% голосов. В конце октября он также назначил своих заместителей, большинство из которых сохранили свои посты.

Анна Гречко