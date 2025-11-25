Власти Крыма предложили включить компенсацию за блокаду в план по Украине

Председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире «Россия-24» заявил, что требование о возмещении ущерба от водной и энергетической блокад Крыма стоит включить в обсуждаемый мирный план. Он подчеркнул, что признание исков привлечет внимание мировой общественности к действиям Украины и создаст прецедент для оценки подобных случаев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам Владимира Константинова, общий объем требований к Киеву составляет 9,7 трлн руб. Политик выразил надежду на поддержку федеральных структур для последующего истребования этих средств. Блокада, по его мнению, была попыткой геноцида по отношению к жителям Крыма и Донбасса, и он также напомнил, что «с этого начиналась СВО».

Украина перекрыла подачу воды по Северо-Крымскому каналу в мае 2014 года, а осенью 2015 года прекратила поставки электроэнергии. На полуострове до мая 2016 года действовал режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил дело об экоциде. Ранее суды Крыма удовлетворили иски к властям Украины на 2,5 трлн руб. за водную блокаду и на 3,15 трлн руб. за энергетическую. Арбитражный суд региона также удовлетворил 12 исков на общую сумму более 5,3 млрд руб. Кроме того, предприниматели подали 28 исков по водной блокаде. Крупнейшие удовлетворённые требования связаны с компаниями «Титановые инвестиции» (1,2 млрд руб.), «Яросвит-Агро» (854,4 млн руб.) и «Антей» (810,3 млн руб).

Анна Гречко