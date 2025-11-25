В Крыму оценили ущерб от украинских блокад в 9,7 трлн рублей

Удовлетворенные судами иски об ущербе, причиненном Крыму водной и энергетической блокадами со стороны Украины, свидетельствуют о сумме порядка 9,7 трлн руб. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, все иски прошли необходимые процедуры и судебные регламенты. Как отметил господин Константинов, всего было подано исков на более чем 9 трлн 700 млрд руб, что соответствует примерно 150 млрд долларов.

Компенсация, как уточнил спикер, будет распределена между тремя категориями: бюджетом Крыма, гражданами и бизнесом.

Ранее суды Крыма удовлетворили иски к властям Украины о компенсации ущерба за водную блокаду — на 2,5 трлн руб, и за энергетическую блокаду — на 3,15 трлн руб. Также Арбитражный суд региона удовлетворил 12 исков на общую сумму более 5,3 млрд руб.

Кроме того, предприниматели Крыма подали 28 исков о возмещении ущерба, связанного с водной блокадой. Среди крупнейших удовлетворённых требований — у компаний «Титановые инвестиции» (1,2 млрд руб), «Яросвит-Агро» (854,4 млн руб) и «Антей» (810,3 млн руб).

Водная блокада Крыма была введена Украиной в мае 2014 года, когда был перекрыт Северо-Крымский канал, обеспечивавший до 90% потребностей полуострова. В ноябре 2015 года были прекращены поставки электроэнергии, в связи с чем в регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экоциде.

Анна Гречко