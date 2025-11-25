В Ростовской области более 50 тысяч школьников изучают основы православия в 2025 году

В Ростовской области более 80% родителей выбирают для школьников курс «Основы православной культуры» в рамках внеурочной деятельности. Об этом рассказал советник главы Донской митрополии Александр Верченко в пресс-центре «Интерфакс Юг».

По словам представителя митрополии, более чем 500 школах Ростовской области в рамках внеурочной деятельности действует курс семьеведения, который охватывает свыше 50 тыс. учеников. «Очень важно, что государственная власть такие инициативы одобряет и поддерживает», — подчеркнул господин Верченко.

По словам советника, тема семьи занимает центральное место в программе ОПК. Донская митрополия долго и плодотворно взаимодействует с министерством образования региона и федерации в области преподавания «Основ православной культуры» и «Основ культуры народов России».

Валентина Любашенко