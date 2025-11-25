«Росморречфлот» продлил речную навигацию по Дону до 1 декабря 2025 года

Навигация и работа шлюзов на Волгоградском участке, Волго-Донском судоходном канале и реке Дон продлена до 1 декабря 2025 года включительно из-за благоприятных погодных условий. Об этом сообщило ИАА «ПортНьюс» со ссылкой на руководителя «Росморречфлота» Андрея Тарасенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

По словам чиновника, решение принято с учетом положительных гидрометеорологических условий в регионе. В рамках государственных заданий будет обеспечено содержание внутренних водных путей на указанных участках.

«Вопросы продления навигации рассматриваем совместно с Минсельхозом России, Российской палатой судоходства, Ассоциацией портов и судовладельцев речного транспорта и ведущими судоходными компаниями»,— отметил глава федерального агентства.

Валентина Любашенко