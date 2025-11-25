Слюсарь: жителям разрушенных домов в Ростовской области предоставят жилье

Одного из пострадавших доставили для лечения в Ростов-на-Дону. Еще четверо раненых отказались от госпитализации. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По словам главы региона, атака повредила жилые дома в Таганроге и Неклиновском районе. Одну из пострадавших многоэтажек восстановить невозможно — жильцов обеспечат новым жильем. В Неклиновском районе разрушены несколько домов, в которых отключены электричество и газ. Аварийные службы оценивают масштабы ущерба, пострадавших граждан разместили в пунктах временного размещения.

«Всем пострадавшим обещаны медицинская помощь, новое жилье и компенсации за поврежденное имущество»,— заявил господин Слюсарь.

Валентина Любашенко