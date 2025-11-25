Черногория отменит безвиз для россиян к концу сентября 2026 года

К концу сентября 2026 года Черногория введет визовый режим для граждан России. Об этом RTVI сообщили в посольстве Черногории в Москве.

Введение визового режима для россиян обусловлено тем, что Черногория на пути к членству в Евросоюзе должна привести свою визовую политику в соответствие со стандартами ЕС, сообщили в посольстве. Сейчас граждане России могут въезжать в Черногорию без визы и находиться там до 30 дней, напомнили в дипмиссии.

О предстоящем введении виз для россиян президент Черногории Яков Милатович объявил 17 октября. Тогда он заявил, что власти страны пытаются максимально отложить решение вопроса, чтобы сохранить жизнеспособность туристического сектора. По его словам, Черногория намерена вступить в Евросоюз к 2028 году.

29 октября в МИД Черногории заявили, что визы для россиян страна вводить не планирует. Однако слова президента об отмене безвиза 21 ноября подтвердил премьер-министр Черногории Милойко Спаич. Властям необходимо, чтобы все страны Евросоюза «почувствовали и искренне поверили, что вхождение Черногории в ЕС отвечает их национальным интересам», заявил тогда черногорский премьер.

Подробнее — в материале «Ъ» «Подгорица готовит визы для россиян».