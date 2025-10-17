Президент Черногории пообещал ввести визы для россиян в ближайшее время

Черногория «очень скоро» приведет свой визовый режим в соответствие с законодательством Евросоюза и введет визы для граждан России, заявил в интервью Politico президент страны Яков Милатович. Это необходимо, поскольку власти государства добиваются вступления в ЕС в 2028 году, отмечает издание. Господин Милатович добавил, что он «безусловно» обеспокоен притоком российского капитала в страну.

«Мы пытаемся, по сути, отложить этот вопрос (с визами.— "Ъ") насколько это возможно, чтобы сохранить жизнеспособность нашего туристического сектора... Сейчас мы находимся в некотором вакууме, потому что… у нас нет полного доступа к фондам ЕС»,— сказал президент.

Он добавил, что стране нужна помощь от ЕС в борьбе с российской дезинформацией, которая, по его словам, может представлять угрозу для вступления Черногории. Politico отмечает, что вступлению в Евросоюз государству также мешают просербские партии в парламенте, напряженность в отношениях с Хорватией и скептицизм в некоторых европейских странах по поводу расширения объединения.

Страна добивается членства в ЕС с 2008 года. Из 23 условий для вступления власти страны выполнили семь, и до конца года планируют выполнить еще пять, сказал Politico высокопоставленный черногорский дипломат.

Сейчас российские туристы могут посещать Черногорию на срок до 30 дней. Россияне остаются крупнейшими иностранными инвесторами государства, сообщает Politico.