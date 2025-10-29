МИД Черногории: страна не планирует вводить визы для россиян

Черногория пока не собирается вводить визы для россиян, сообщает издание Dan со ссылкой на Министерство иностранных дел страны. В ведомстве уточнили, что решение о визах пока не принято, и любые изменения будут внедряться постепенно с учетом европейских стандартов.

Черногория должна привести свой визовый режим в соответствие с требованиями Евросоюза, включая введение виз для граждан России, Турции, Китая, Белоруссии и Азербайджана.

17 октября президент Черногории Яков Милатович объявил о планах введения виз для россиян, отметив, что страна стремится отложить этот шаг для сохранения туристического сектора. Страна добивается членства в ЕС с 2008 года. В настоящее время россияне могут въезжать в Черногорию с действующим заграничным паспортом на срок до 30 дней.

