В Ростовской области поймали скрывавшегося 12 лет наркоторговца

В селе Самбек Неклиновского района правоохранители задержали жителя Ростовской области, скрывавшегося от правосудия более 12 лет после обвинения в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

22 апреля 2013 года беглеца обвинили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ, ч. 2 ст. 69 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств) и приговорили к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима.

«Будучи надлежащим образом уведомленным о дате, месте и времени провозглашения приговора, гражданин в судебное заседание не явился, данные о месте нахождения суду не предоставил», — пояснили в ведомстве.

После исчезновения подсудимого объявили в федеральный розыск. В настоящее время обвиняемый находится в следственном изоляторе. Теперь свой срок он проведет в колонии строгого режима.

Валентина Любашенко