Апелляция подтвердила взыскание 49,5 млрд рублей с владельца «Волгонефть 212»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил обязанность владельца затонувшего танкера «Волгонефть-212» выплатить 49,5 млрд руб. за экологический ущерб Черному морю. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Суд отклонил апелляционную жалобу ООО «Каматрансойл» и сохранил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края. Сумма возмещения соответствует ущербу экологии, рассчитанном Росприроднадзором.

ООО «Каматрансойл» и фрахтователь судна ООО «Кама Шиппинг» отказались добровольно возместить вред, что заставило службу обратиться в суд. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковые требования ведомства полностью.

Ранее апелляционный суд также обязал владельца второго затонувшего танкера «Волгонефть-239» выплатить 35,5 млрд руб. ущерба.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло утром 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива во время шторма. Суда перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Части расколовшихся танкеров оказались в границах морских портов Кавказ и Тамань. Из-за разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

Работы по утилизации кормовой части танкера «Волгонефть 239» завершились в начале марта 2025 года. К августу 2025 года закончен демонтаж надстройки затонувших фрагментов обоих судов.