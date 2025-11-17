Апелляция обязала владельца танкера «Волганефть-239» выплатить 35,5 млрд рублей
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции о взыскании с ЗАО «Волгатранснефть» 35,5 млрд руб. за ущерб, причиненный разливом нефтепродуктов в Черном море после крушения танкера «Волгонефть-239» в декабре 2024 года. Компания оспаривала выводы Арбитражного суда Краснодарского края, однако апелляция не нашла оснований для пересмотра решения, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Расчеты Росприроднадзора, на которые ссылалась служба в иске, оценили экологический ущерб акватории в 35,5 млрд руб. Добровольно компенсировать вред владелец судна отказался, после чего дело было передано в суд, который поддержал требования ведомства в полном объеме.