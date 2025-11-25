Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростовской области прокуратура добилась выплаты 5 млн рублей долгов по зарплате

Администрация предприятия жилищно-коммунального хозяйства в Неклиновском районе Ростовской области выплатила 38 сотрудникам задолженность по заработной плате на сумму свыше 5 млн руб. после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, нарушения обнаружили во время проверки соблюдения трудового законодательства на одном из предприятий ЖКХ. После вмешательства надзорного ведомства все работники получили причитающиеся им денежные средства.

Руководителя предприятия привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение норм трудового законодательства).

Валентина Любашенко

