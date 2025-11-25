В Ростове после нападения собак возбуждено уголовное дело о халатности

Следственное Управление Следственного комитета РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело после того, как бездомные собаки напали на девушку на ул. Штахановского в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация об инциденте с видеозаписью появилась в социальных сетях. В результате атаки безнадзорных животных пострадавшая получила укусы.

Следователи отдела по Первомайскому району провели доследственную проверку и возбудили дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей).

В ходе расследования будут установлены должностные лица районной администрации, ответственные за отлов и содержание бездомных животных. Их действиям и бездействию дадут правовую оценку.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия

Валентина Любашенко