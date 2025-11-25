Бессент: Трамп и Си Цзиньпин договорились вместе работать над миром на Украине

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора согласились, что нужно продвигаться в вопросе установления мира на Украине и договорились вместе работать над этим. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Aaron Schwartz / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Aaron Schwartz / Reuters

Вчера Дональд Трамп поочередно созвонился с лидерами Китая и Японии. С Си Цзиньпином он обсудил отношения Украины и России, а также принял его приглашение посетить Пекин в 2026-м. Председатель КНР пообещал нанести ответный визит позже в следующем году. В МИД КНР также заявили по итогам разговора, что США «понимают, насколько важен для Китая вопрос Тайваня».

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити после разговора заявила, что глава Белого дома «объяснил текущее состояние американо-китайских отношений». Сторонам удалось подтвердить тесное взаимодействие, а президент США заявил, что он и госпожа Такаити — «очень близкие друзья», рассказала японский лидер.

Подробнее — в материале «Ъ» «И Пекин сыт, и Токио цело».