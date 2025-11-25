И Пекин сыт, и Токио цело

Глава Белого дома Дональд Трамп созвонился поочередно с лидерами Китая и Японии. Это стало свидетельством стремления американского президента держать руку на пульсе в разгар не ослабевающей конфронтации Пекина и Токио вокруг Тайваня, не ввязываясь при этом в ссору между крупнейшим мировым поставщиком редкоземельных металлов и ключевым союзником США в регионе. Этот разговор оказался как нельзя кстати и для Си Цзиньпина, и для Санаэ Такаити. Первый смог вынести в публичное пространство вопрос принадлежности Тайваня, оставшийся за скобками личной встречи с Трампом в октябре, вторая же получила очередные заверения в неизменности тесного взаимодействия между Вашингтоном и Токио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Часовая телефонная беседа Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином стала их первым контактом после заключения торгового перемирия на саммите АТЭС в Южной Корее в октябре (оба лидера могли бы снова пересечься на саммите «Группы двадцати» в ЮАР в минувшие выходные, но и Трамп, и Си предпочли им манкировать).

Какая из сторон выступила инициатором разговора, ни Пекин, ни Вашингтон не сообщили, однако, по данным The Wall Street Journal, на нем настоял Си Цзиньпин, увидев «стратегическую возможность повлиять на позицию Трампа по Тайваню».

Момент для этого действительно оказался подходящим. Пару недель назад японский премьер Санаэ Такаити заявила, что кризис вокруг Тайваня может представлять для ее страны «экзистенциальную угрозу», что позволит Токио использовать свое право на самооборону. В Пекине слова японского премьера сочли прямым вмешательством во внутренние дела КНР (Тайвань считается неотъемлемой частью Китая) и стали играть на обострение.

В частности, китайским гражданам было рекомендовано отказаться от поездок в Японию, вслед за чем авиакомпании Китая отменили десятки рейсов в японские города. 24 ноября Токио досталось вновь — за решение разместить ракеты на базе сил самообороны Японии на острове Йонагуни в префектуре Окинава всего в 110 км от Тайваня. Как заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, это является «преднамеренным шагом, который разжигает региональную напряженность и военную конфронтацию». И, наконец, Пекин решил интернационализировать конфликт, направив генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо, в котором высказывания премьера Японии были названы посягательством на безопасность Китая и на международный порядок, призывая таким образом третьи стороны отреагировать на ситуацию.

Такая дипломатическая активность Пекина пришлась на период обсуждения торговыми командами США и Китая окончательных деталей сделки по редкоземельным металлам — как сообщал ранее в этом месяце министр финансов США Скотт Бессент, она, «будем надеяться», будет завершена ко Дню благодарения, 27 ноября. На этом фоне в Китае сочли, что Дональд Трамп, благоразумно не ставший затрагивать тайваньский вопрос в ходе своей личной встречи с председателем Си в октябре, мог бы наконец сказать что-то однозначное на сей счет.

«США понимают, насколько важен для Китая вопрос Тайваня»,— процитировал МИД КНР слова президента Трампа, сказанные в разговоре с Си Цзиньпином 24 ноября. Сам же председатель Си, согласно китайской версии отчета о телефонном разговоре, заверил американского визави, что возвращение Тайваня в состав КНР является «неотъемлемой частью послевоенного международного порядка», сформированного в ходе совместной борьбы США и Китая с «фашизмом и милитаризмом». Первыми на это, что неудивительно, отреагировали в Тайбэе: 25 ноября глава тайваньского правительства Чжо Жунтай заявил, что для 23 млн жителей Тайваня «"возвращение" не является вариантом — это совершенно очевидно».

А вот Дональд Трамп и его администрация вообще не упомянули о том, что тема Тайваня звучала в разговоре с председателем КНР, сфокусировавшись совсем на других, более важных самим Штатам аспектах. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт охарактеризовала обсуждение как преимущественно сосредоточенное на развитии торговых отношений «в позитивном направлении».

«Наши отношения с Китаем чрезвычайно прочны!» — написал сам президент в соцсети Truth Social, особо отметив закупки сельскохозяйственной продукции и сотрудничество в области поставок фентанила.

Кроме того, в Вашингтоне сообщили, что в разговоре Трампа с Си Цзиньпином также затрагивалась тема Украины: китайский лидер выразил поддержку мирным усилиям и надежду на достижение сторонами «справедливого, долгосрочного и обязывающего» соглашения.

Наконец, в заявлении главы Белого дома было подтверждено, что он посетит Китай в апреле, а Си Цзиньпин приедет в Вашингтон позднее, в 2026 году (в Пекине о госвизитах не было сказано ни слова).

Примечательно, что считаные часы спустя, после общения с председателем Си, Дональд Трамп по собственной инициативе поговорил с премьер-министром Японии Санаэ Такаити. Ранее, в самом начале конфликта Токио и Пекина, из-за слов главы японского правительства про Тайвань посол США в Японии Джордж Гласс открыто дал понять, что Вашингтон на стороне Токио. Сам Дональд Трамп не стал прилюдно поддерживать японскую сторону против китайской, но парочку ласковых слов для госпожи Такаити все-таки нашел. Как сообщила она сама журналистам 25 ноября, глава Белого дома «объяснил текущее состояние американо-китайских отношений», в том числе подробности своих переговоров с Си Цзиньпином.

«Нам удалось подтвердить тесное взаимодействие между Японией и Соединенными Штатами. Президент Трамп заявил, что мы с ним очень близкие друзья и что он хотел бы, чтобы я звонила ему в любое время»,— добавила японский лидер, не вдаваясь в подробности.

Таким образом, всего парой звонков главе Белого дома удалось утвердить баланс в отношениях Штатов с двумя ведущими экономиками Азии, первая из которых (Китай) является крупнейшим источником редкоземельных металлов, а вторая (Япония) — важнейшим союзником Трампа в АТР, не ввязываясь при этом в спор Пекина и Токио на стороне кого-либо из них.

Наталия Портякова