Дональд Трамп обсудил с Си Цзиньпином отношения Украины и России

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином отношения Украины и России.

«У меня только что состоялся очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Мы обсудили множество тем, включая отношения Украины и России, фентанил, сою и другую сельскохозяйственную продукцию»,— написал господин Трамп в Truth Social.

Дональд Трамп заявил, что посетит Китай по приглашению Си Цзиньпина в апреле 2026 года, а ответный визит в США председатель КНР сделает позже в следующем году.

Отношения США и Китая чрезвычайно прочные, написал Дональд Трамп. Он добавил, что договорился с Си Цзиньпином поддерживать частые контакты.