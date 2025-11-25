ФСБ задержан житель Волгодонска с 4,5 килограммами синтетических наркотиков

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали 30-летнего жителя Волгодонска по подозрению в незаконном производстве и сбыте 4,5 кг синтетических наркотиков. В отношении него возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативники задержали фигуранта при перевозке им партии синтетических наркотиков, полученной из тайника, для дальнейшей фасовки и распространения. В ходе следствия установлено, что задержанный работал на один из магазинов в даркнете в качестве закладчика.

Из тайника фигуранта, кроме наркотических средств, были изъяты предметы, используемые при их бесконтактном сбыте.

Наталья Белоштейн