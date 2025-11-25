В Краснодаре строят ливневую канализацию на улицах Дежнева и Таманской

В Краснодаре началось строительство сетей ливневой канализации на улицах Дежнева и Таманской. Работы ведутся на участках от ул. Уральской до ул. Просторной и от дома №159/1 до пересечения с ул. Ставропольской, сообщили в администрации города.

На ул. Дежнева прокладывают водоотвод диаметром до 630 мм, построят около 900 м сетей, 27 смотровых и 34 дождеприемных колодцев, а также насосную станцию. На ул. Таманской создадут 197 м самотечной и 498 м напорной сети, пять дождеприемных и 11 смотровых колодцев с канализационной насосной станцией.

Работы финансируются из бюджета Краснодара. Дорожники уже начали демонтаж асфальта, затем подготовят траншеи, установят трубопроводы и колодцы, после чего обновят покрытие и нанесут разметку.

В связи со строительством введены ограничения движения: на ул. Дежнева закрыт проезд на участке от ул. Просторной до ул. Уральской, на ул. Таманской — полностью от дома №180 до дома №159/1 и частично до пересечения с ул. Ставропольской. Работы планируют завершить к декабрю 2026 года на ул. Дежнева и к сентябрю 2026 года на ул. Таманской.

Параллельно продолжается капитальный ремонт ливневого коллектора по ул. Снесарева — старую трубу демонтируют и заменят новой.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в 2026 году в Краснодаре начнется строительство второй очереди Головного канализационного коллектора. Проект получил поддержку заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, одобрившего заявку на получение инфраструктурного кредита

Нурий Бзасежев