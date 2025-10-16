В Краснодаре начнут строить вторую очередь Головного канализационного коллектора
В 2026 году в Краснодаре начнется строительство второй очереди Головного канализационного коллектора. Проект получил поддержку заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, одобрившего заявку на получение инфраструктурного кредита, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Как отмечают власти региона, строительство коллектора имеет ключевое значение для городской инженерной системы. Рост численности населения усиливает нагрузку на коммунальные сети, и реализация проекта позволит завершить формирование магистральной системы водоотведения. Новый объект обеспечит стабильное функционирование канализации, устранит инфраструктурные ограничения для бизнеса и улучшит качество водоотведения более чем для 400 тыс. жителей — около трети населения краевой столицы.