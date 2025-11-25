Краснодар поднялся в рейтинге городов России с высоким качеством жизни

Краснодар улучшил свои позиции в рейтинге городов России по качеству жизни, подготовленном Финансовым университетом при правительстве РФ, поднявшись с 43 места в 2024 году на 17 строчку по итогам 2025 года. Индекс города составил 63,6, сообщили в университете.

В исследовании учитываются социологический мониторинг, открытая официальная статистика, данные о зарплатах, стоимости недвижимости, уровне жалоб жителей и степень их удовлетворенности различными аспектами городской жизни.

В топ5 городов вошли: Москва (с индексом 75,2), Севастополь (73,1), Грозный (71,4), Сочи (70,9) и Санкт-Петербург (67,4). Среди городов Кубани кроме Краснодара высокие позиции заняли Сочи — 4 место, и Новороссийск — 8 место.

Мониторинг качества жизни охватывает материальное благополучие, доступность жилья, состояние медицины, экологии, образовательных и культурных учреждений, дорожного хозяйства и общественного транспорта, работу ЖКХ, благоустройство, эффективность городских властей, условия ведения бизнеса и распространенность деструктивного поведения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за десять месяцев 2025 года власти Краснодара выдали застройщикам 33 разрешения на возведение многоквартирных домов.

Анна Гречко