Спрос на финансовые услуги в Ростове вырос на 29% в 2025 году

В Ростове-на-Дону за январь-октябрь 2025 года спрос на финансовые услуги увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «Ведомости Юг».

Больше всего вырос интерес к составлению деклараций — на 67%. Помощь с подготовкой документов и сопровождением регистрации бизнеса жители города заказывали на 44% чаще. Отчетностью для индивидуальных предпринимателей интересовались на 38% больше клиентов.

«Услуги по ведению отчетности ростовчане искали на 36% чаще, заполнением деклараций 3-НДФЛ — на 32% больше. В донской столице также заметен рост спроса на бухгалтерский учет — на 19%. Расчет заработной платы заказывали на 22% чаще, а аутсорсинг бухгалтерских услуг стал востребованнее на 14%»,— говорится в сообщении.

По России средняя предлагаемая зарплата бухгалтеров за январь-октябрь 2025 года составила 60,2 тыс. руб. в месяц — на 18% выше прошлогоднего показателя. Лидирует по доходам Москва с 94,3 тыс. руб. в месяц (рост на 22%). На втором месте Камчатский край — 84,4 тыс. руб. (плюс 8%), на третьем Московская область — 82, 1 тыс. руб. (увеличение на 21%).

