В Ростове задержан несовершеннолетний за кражу через мобильный банк

В Ростове задержали 17-летнего жителя Батайска по подозрению в мошенничестве с использованием электронных платежей. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

По данным транспортной полиции, на привокзальной площади к пострадавшей подошел молодой человек с просьбой перевести ему 50 руб., предложив наличные. Доверившись незнакомцу, гражданка передала ему свой телефон.

Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник через приложение мобильного банка похитил со счета потерпевшей 21 тыс. руб.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили личность и задержали подозреваемого.

Следственный отдел Ростовского ЛУ МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Максимальное наказание по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы.

Валентина Любашенко