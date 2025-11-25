В Ростове задержан несовершеннолетний за кражу через мобильный банк
В Ростове задержали 17-летнего жителя Батайска по подозрению в мошенничестве с использованием электронных платежей. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
По данным транспортной полиции, на привокзальной площади к пострадавшей подошел молодой человек с просьбой перевести ему 50 руб., предложив наличные. Доверившись незнакомцу, гражданка передала ему свой телефон.
Воспользовавшись ситуацией, злоумышленник через приложение мобильного банка похитил со счета потерпевшей 21 тыс. руб.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские установили личность и задержали подозреваемого.
Следственный отдел Ростовского ЛУ МВД России на транспорте возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа). Максимальное наказание по данной статье составляет до пяти лет лишения свободы.