На радость глазу и жизни

Власти и компании стали больше внимания уделять качеству жизни в городах. Работа по улучшению городской и социальной инфраструктуры, реализация проектов по благоустройству должны помочь удержать население, поддержать демографию, а также привлечь и стимулировать молодежь жить и работать не только в региональных центрах, но и в малых городах.

Качество жизни в регионах УрФО постепенно улучшается. По данным сайта Индекса качества жизни корпорации ВЭБ.РФ, показатели благоустройства в крупных городах заметно превышают среднероссийские. Самый высокий по округу у Сургута — 75,63 балла при 55,46 среднероссийских. На втором месте Екатеринбург (62,09 балла), на третьем — Тюмень (60,44 балла). По образовательным возможностям отличается лишь Екатеринбург — он набрал 58,68 балла при среднероссийских 55,35. У других городов показатели несколько ниже. Зато в здравоохранении и развитости медицинского обслуживания Урал вырвался далеко вперед. У всех упомянутых муниципалитетов более 60 баллов, притом что в среднем по стране показатель составляет 53,53.

По мнению старшего преподавателя кафедры городского строительства УрФУ Ларисы Банниковой, власти и бизнес стали уделять больше внимания качеству жизни в городах, так как появились конкретные параметры оценивания по разным направлениям. «Благодаря появлению индекса качества жизни региональные и муниципальные власти стали понимать, по каким критериям их оценивают, и работать над улучшением городов. Это также помогло выявить проблемы, устранение которых стоит в приоритете,— пояснила госпожа Банникова.— Эти улучшения видны, хоть и не все задачи возможно решить быстро. Например, по Екатеринбургу проседает мобильность и проблемы общественного транспорта сейчас стоят очень остро. И мы видим, что этому направлению муниципальные власти уделяют много внимания».

Социальные инвестиции

Областные и окружные правительства регулярно выделяют деньги на поддержку ключевой инфраструктуры, однако и компании готовы вкладываться в развитие территорий. Для бизнеса реализация социальных проектов и инициатив по благоустройству является «репутационной историей», считает Лариса Банникова, так как сейчас у потребителей, в числе которых сотрудники компаний и их семьи, достаточно высокие требования. Этот запрос и побуждает компании и отдельные предприятия наращивать социальные инвестиции.

Причем компании могут опираться и на собственные оценки уровня жизни. Например, «Русал» разработал индекс качества жизни и устойчивого развития в городах, где расположены предприятия компании,— в Свердловской области это Михайловск, Краснотурьинск, Североуральск и Каменск-Уральский. «В результате исследования статистических и опросных показателей эксперты готовят “тепловую карту”, демонстрирующую сильные стороны и зоны для развития по 12 параметрам. Те направления, которые жители выделяют как наиболее критичные, “красные”, ложатся в основу мероприятий соглашений о сотрудничестве между “Русалом” и муниципалитетом,— рассказала директор по персоналу Уральского алюминиевого завода (УАЗ, входит в “Русал”) Анна Соломеина. — Фактически корпоративный индекс устойчивого развития городов стал механизмом повышения качества жизни и комфортности проживания в территориях ответственности компании. Наша цель — не только сократить отток населения, но и сделать наши города привлекательными для людей из других регионов».

В основном производства «Русала» находятся в городах, где наблюдаются многолетние проблемы и хроническое недофинансирование социальной инфраструктуры. Для решения этой проблемы компания ежегодно выделяет средства. Так, в Каменске-Уральском за последние пять лет в модернизацию городской системы здравоохранения было инвестировано 164 млн руб. На эти деньги отремонтированы и модернизированы медучреждения, в том числе онкодиспансер, взрослая и детская больницы, станции скорой помощи и переливания крови, женская консультация №1, учебный корпус и общежитие медицинского колледжа. Благодаря корпоративной программе компенсационных выплат на приобретение жилья на работу в горбольницу удалось привлечь 11 узкоспециализированных врачей. Вместе с тем «Русал» направляет средства на ремонт и закупку оборудования для школ и детских садов. При софинансировании с мэрией Каменска-Уральского удалось полностью реконструировать шесть школьных стадионов. Также была запущена корпоративная программа по привлечению учителей.

Строительный холдинг «Атомстройкомплекс» наряду с возведением жилья выступает генподрядчиком и концессионером по госконтрактам и создает социальную инфраструктуру: детские сады, школы, больницы, учреждения спорта и культуры. Первый такой проект компания реализовала почти 30 лет назад — им стал Камерный театр в Екатеринбурге.

Глава холдинга Валерий Ананьев подчеркнул, что эта работа нацелена на комплексное развитие территории и сохранение в регионе человеческого капитала. «Нам важно, чтобы Екатеринбург был конкурентоспособным городом, привлекательным для жизни и работы, чтобы людям было интересно и комфортно здесь жить, растить детей, находить возможности для самореализации. Поэтому большинство новых кварталов мы строим на месте ветхого и аварийного жилья, постепенно обновляя городскую ткань и улучшая условия проживания жителей. Развивая застроенные территории, обновляем сети и дороги, благоустраиваем улицы, набережные, парки — создаем новые точки притяжения в старых районах»,— пояснил он.

С этой же целью компания поддерживает социальные, образовательные и культурные проекты. Один из таких — фестиваль уличного искусства «ЧО», в рамках которого жители сами могут внести свой вклад в улучшение городской среды.

Искусство преображения

Уральские компании уделяют внимание и визуальной составляющей городов. Например, косметическая торговая сеть «Золотое яблоко» инвестировала 150 млн руб. в строительство сквера площадью около 1 га возле Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в Екатеринбурге. Здесь появятся деревья, цветники, пешеходные и велосипедные дорожки, шезлонги, уличные кресла, скамьи, амфитеатр и трон в качестве места для фотозоны. По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, компания также подтвердила свое участие в благоустройстве пешеходной улицы Вайнера.

Задачей благоустройства является не только строительство и модернизация социальных объектов или озеленение городов с установкой новых скамеек в парках, но и уход за памятниками культурного наследия. Важно не только следить за сохранностью фасадов таких зданий, но и заново запускать их в эксплуатацию. Например, «Атомстройкомплекс» приспособил к современным нуждам Дом Севастьянова, Уставной суд, Эрмитаж-Урал и другие объекты.

При этом старые неиспользуемые зоны, не претендующие на особый охранный статус, тоже имеют шанс на новую жизнь. Так, «Русал» участвует в проекте «Инициативное бюджетирование» в качестве партнера и за три года уже преобразил шесть заброшенных территорий в Каменске-Уральском. «Когда мы заходили в первый проект, было сложно убедить жителей вложить свои средства в обустройство даже собственного двора. Сегодня у нас очередь из желающих получить поддержку компании на развитие общественных пространств»,— рассказала Анна Соломеина. Всего за последние шесть лет «Русал» совместно с администрацией города реализовал четыре крупных проекта благоустройства на общую сумму более 120 млн руб. На эти деньги на территории лыжно-лодочной базы «Металлист» были построены площадки для волейбола, футбола и баскетбола, тренажерный зал под открытым небом, отремонтировано административное здание, входная группа, благоустроена территория и пирс. В продолжение проекта в порядок было приведено 5 км центральной пешеходной улицы Красногорского района — бульвара Парижской Коммуны «Каменский Арбат». Самым масштабным проектом стало благоустройство Байновского сада. Также «Русал» включился в проект по работе над набережной Исети.

Государственный интерес

Сегодня при развитии городских пространств власти больше опираются на мнение жителей, а не на программные документы. Уральцы особенно активно участвуют в голосовании за объекты благоустройства по проекту «Формирование комфортной городской среды». В этом году в нем приняло участие более 1 млн жителей Свердловской области. Регион показал высокую активность и вошел в тройку лидеров по количеству голосов. Для сравнения в ХМАО участие приняли более 140 тыс. человек, в Тюменской области — 126 тыс., а на Ямале — около 65 тыс. Всего свой выбор в голосовании сделали порядка 2 млн жителей УрФО.

Голосование проводилось в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», цель которого — улучшение качества жизни за счет создания современной и удобной среды. Проект охватывает жилищную, транспортную, социальную и коммунальную инфраструктуру, включая строительство и ремонт дорог, благоустройство территорий, возведение социальных объектов и модернизацию сетей.

В Свердловской области в 2025 году благоустроили 124 общественных пространства и двора — из них 39 проектов реализованы с помощью федеральных субсидий по нацпроекту. Всего до конца года планируется реализовать 170 проектов. Из 1,9 млрд руб., выделенных в 2025 году на ремонт дорог в Екатеринбурге, в рамках нацпроекта было направлено 1 млрд руб., прочие средства — из городского и регионального бюджетов. К октябрю отремонтировали 37 участков автодорог общей площадью 451 тыс. кв. м и протяженностью 29 км.

Ежегодно по нацпроекту проводится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. По его итогам деньги из федерального бюджета в 2026–2027 годах получат пять инициатив из Свердловской области. Средства будут направлены на благоустройство участка улицы Ленина в Талице, пешеходной зоны в районе улицы Курчатова в Заречном, набережной Нижне-Шайтанского пруда в Первоуральске, улицы Партизанская в Богдановиче и центрального сквера в Сысерти.

Согласно целям нацпроекта, к 2030 году в России планируется благоустроить не менее 30 тыс. общественных территорий, реализовать не менее 1,6 тыс. лучших проектов создания комфортной городской среды, а также повысить до 85% уровень нормативного состояния автодорог в крупнейших городских агломерациях.

Как утверждает Лариса Банникова, подделать результаты по улучшению жизни в городах в отчетах не так просто, так как работа оценивается по объективным показателям, а не субъективно. «Сейчас все сложнее становится “пририсовывать” себе рост на бумаге, потому что с ростом открытости информации жители города могут все это дело посмотреть. Всегда есть активные горожане, которые посмотрят, всем расскажут и покажут. Не получится не обратить внимание на какую-то проблему в отношении городского развития, потому что она сразу же влияет на индекс качества жизни, а он, соответственно, показывает, как живет город»,— отметила эксперт.

В последнее время в национальных и крупных инфраструктурных проектах все чаще фигурирует и экологический критерий. Некоторые муниципалитеты уже учитывают его в локальных стратегиях и практиках: внедряют оценки воздействия, уделяют внимание энергоэффективности и управлению отходами. Однако, как считает генеральный директор Альянса по вопросам устойчивого развития Андрей Шаронов, далеко не все города располагают достаточными компетенциями, методиками и ресурсами для системной интеграции экологических критериев в планирование. «Тут можно выделить как минимум три типа проблем: недооценка значимости экологических и климатических факторов в стратегии города, недостаток квалификации для их оценки и учета, ресурсов для решения экологических и климатических проблем. Вместе с тем, думаю, рассматривать этот вопрос следует в рамках плотного диалога муниципалитетов с бизнесом, который активно участвует в реализации национальных целей, и федеральным центром»,— считает господин Шаронов.

Он добавил, что сегодня все чаще звучит необходимость формирования единых стандартов, которые учитывали бы вовлеченность всех заинтересованных сторон, включая бизнес, с одной стороны, и были бы ориентированы на качество потенциальных эффектов для горожан — с другой.

Ирина Пичурина