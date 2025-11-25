Прах Щедрина и Плисецкой развеяли над Окой

Прах народного артиста СССР Родиона Щедрина и выдающейся балерины Майи Плисецкой был объединён и развеян над рекой Окой, как они завещали. Об этом агентству ТАСС рассказал артист балета, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа.

По данным источника ТАСС, церемония прошла в узком кругу друзей и близких. Оставшаяся часть праха может быть развеяна публично.

Супруги прожили вместе 57 лет с 1958 года. Майя Плисецкая скончалась в мае 2015 года в 89 лет. Родион Щедрин ушел из жизни в ночь на 29 августа 2025 года в клинике «Богенхаузен» в Мюнхене на 93-м году жизни.

В совместном завещании, обнародованном в 2015 году бывшим генеральным директором Большого театра Владимиром Уриным, супруги просили соединить их прах и развеять над Россией. «Тела наши после смерти сжечь, а когда настанет печальный час ухода, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией»,— приводил он слова последней воли.