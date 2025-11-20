Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Можно хоть сейчас позволить себе делать то, что хочется?»

К 100-летию Майи Плисецкой “Ъ” публикует неизданные воспоминания балерины

100 лет назад, 20 ноября 1925 года, родилась одна из величайших артисток в истории отечественного и мирового балета — Майя Плисецкая. Татьяна Кузнецова, знавшая Плисецкую еще с собственного раннего детства, сделала с ней множество интервью, вышедших на страницах “Ъ” и других изданий. Последнее состоялось в Москве в 2012-м, за три года до ее смерти. Однако оно не было напечатано: против публикации тогда возражал супруг балерины Родион Щедрин. Теперь по случаю юбилея “Ъ” публикует выдержки из этого интервью — уникальные фрагменты, где Майя Плисецкая вспоминает «о времени и о себе» не столько с позиции балерины и актрисы, сколько с бытовой, человеческой, женской точки зрения.

О детстве и театре

В детстве меня балет интересовал мало, хотя моя тетя Суламифь и была прима-балериной Большого театра. И кино я не очень любила. Моя мама, актриса немого кино, вечно играла в каких-то душераздирающих трагедиях: она была прокаженной, ее сжигали, топтали лошади — сплошные кошмары, я всегда плакала, когда смотрела ее фильмы. Мама брала меня за руку, говорила: «Смотри, я же здесь, рядом». А я злилась, руку вырывала — чтобы она не мешала мне плакать. По-настоящему я любила только драму — еще одна моя тетка, Елизавета, была актрисой у Завадского и часто водила меня в театр. После спектакля изображала всех персонажей. Особо запомнился спектакль «Любовью не шутят»; там была женщина в обтягивающем черном платье, необыкновенная красавица. Она стояла за ширмой и слушала какой-то разговор, который не должна была слышать. Дома я, пятилетняя, ее копировала — мимику, повадки, походку, жесты. Так долго и так подробно, что папа даже разозлился и меня шлепнул. Я страшно обиделась и на следующий день за завтраком сижу молчу. Папа говорит: «Маечка, ты что, обиделась? Ну прости, я же тебя люблю». А я ему так важно: «Любовью не шутят». Это у нас в семье стало любимой поговоркой.

О балете и балеринах

Да, звезды кино и театра у нас в семье были, а вот денег не было. Все одевались как могли, о моде вовсе не задумывались. Потом маму сослали, а когда она вернулась — началась война. И стало совсем не до туалетов. В конце войны я уже танцевала в труппе Большого, и как раз в Москву приехали все ленинградцы — Уланова, Лавровский (Леонид Лавровский, в 1944–1964 годах художественный руководитель Большого театра.— “Ъ”) с женой. Ваганова поработала у нас два-три месяца. Она мечтала остаться в Москве, но с Лавровским у них были плохие отношения: Ваганова как-то сказала про его жену, Лялю Чикваидзе, что у нее голова как арбуз. Она была очень остра на язык, прозвища давала, как по Гоголю: «Пошло ему это и в род, и в потомство». Помню, в классе артистка с короткой стрижкой делает прыжки, а Ваганова ей: «Нинель, душка, ты думаешь — это ты прыгаешь? Это у тебя волосы прыгают». Ваганова была гениальна: скажет замечание, и сразу все на место становится. Если б я с ней работала, как бы я танцевала!

Нас-то учила Елизавета Гердт, а чему она могла научить? Когда я спрашивала ее, как движение надо делать, она отвечала таким кокетливо-детским голоском: «А я не знаю». Мы стояли с вывороченными руками, с горбатыми спинами, с перекошенными бедрами, невыворотными ногами...

Я ведь только после пятнадцати лет работы стала соображать, что к чему, а правильно начала танцевать и вовсе лет через двадцать после школы.

Но Ваганову Лавровский в Большой театр не взял, и она уехала обратно в Ленинград. Хотела со мной «Лебединое» подготовить — я один раз его станцевала в Кировском театре, по обмену. Ваганова говорила: «Мы с тобой мир перевернем». Не то чтобы она была в восторге от меня, просто видела материал, с которым интересно поработать. Но Лавровский пригрозил, что если я буду репетировать с Вагановой, то Большого мне не видать как своих ушей. И я испугалась, девчонка была все-таки. Хотя не такая уж девчонка, года двадцать два. Но мы всего боялись в советское время — воспитание такое было.

Правда, даже в те времена, если мне что-то не нравилось, меня нельзя было переубедить, уговорить, что это хорошо. На артисток в жизни я не обращала внимания, зато отлично помню всех на сцене. Алла Тарасова, например (ведущая артистка МХАТа.— “Ъ”), всегда казалась мне неискренней, а лжи я не переносила — ни в жизни, ни в драме, ни в балете. Когда взрослые тетки на сцене строят из себя девочек, это просто курам на смех. Скажем, Лепешинская — маленькая, с обрубленными пальцами, зачем нужна такая балерина? А Головкина? Тяжелая, ноги-тумбы. Мне нравилась Семенова. Не в жизни, конечно, человеком она была не очень хорошим, сложным. Но как держалась, как умела себя подать! Грудь колоколом, как говорила Ваганова, вся расправленная — ей нечего было скрывать. Могла быть царицей, могла быть базарной бабой — ничего не боялась. Как-то Лепешинская (а у нее муж был большим чином в НКВД) говорит ей: «Какая вы, Марина Тимофеевна, недипломатичная!» Так Семенова — руки в боки, ноги расставила, смерила Лепешинскую взглядом — и отвечает этак с растяжкой, с презрением непередаваемым: «Это с кем же мне дипломатию-то разводить, с тобой, что ли?»

А вот Уланова прятала свои недостатки всю жизнь. Это было ее кредо и на сцене, и в жизни. Она сутулилась, ручки у груди складывала, перекашивала плечи, чтобы скрыть их ширину.

Портрет Майи Плисецкой из знаменитой фотосессии Ричарда Аведона (1966)

Портрет Майи Плисецкой из знаменитой фотосессии Ричарда Аведона (1966)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Портрет Майи Плисецкой из знаменитой фотосессии Ричарда Аведона (1966)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

О макияже и социализме

О моде и после войны не думали. О макияже тоже. Ну разве что губы и ресницы красили. Туши в магазинах не было, брали черный грим и стругали туда мыло — мыло отлично держало грим на ресницах. А тон, тени не использовали вообще — не принято было. Люди подумали бы: с ума сошла, из цирка сбежала? Но на сцену, конечно, делали полный грим, ресницы клеили. А грим — из магазина ВТО (Всероссийское театральное общество.— “Ъ”), жирный, жуткий, тон ложился как штукатурка. После спектакля грим снимали так: мазали на лицо толстый слой вазелина и стирали его лигнином — ребристая такая бумага, жесткая, как наждак, царапала. И все так: и примы, и кордебалет. У нас только Люба Банк (прима-балерина Большого в 1920–1940-е годы.— “Ъ”) за собой следила: покупала на рынке нутряное сало и снимала им грим — у нее кожа действительно была волшебная, белая, гладкая. А после умывания кто-то кожу маслом смазывал подсолнечным, а большинство и без этого обходилось.

Я, например, кремами долго вообще не пользовалась, до середины 1990-х, наверное. Сейчас-то ухаживаю за кожей интенсивно, ночью и днем использую кремы Shiseido, они очень мне подходят. Одно время тут, в Москве, ко мне приходила косметичка, делала мне маски, массаж. Потом она умерла, и все прекратилось. А потом мы уехали в Мюнхен. Там я вообще ничего с собой не делаю и ни в какие салоны не хожу — не говорю по-немецки. Да и макияж у меня простейший. В 1960-е, когда снималась у Аведона, меня загримировали: сделали полоску у глаз. Так я и крашусь до сих пор.

О моде и Марлен Дитрих

Одеваться я захотела в конце сороковых. Всю зарплату тратила на маму и на одежду. В Москве тогда ничего не продавалось, но были перекупщицы. Ко мне ходила некая Клара, пожилая женщина, она вела знакомство с женами дипломатов, которые, с риском попасться, возили сюда шмотки. У Клары была огромная сумка, в которую одежды помещалось столько, сколько в большой гардероб. Она таскала ее из дома в дом. И как не боялась — спекулянтов-то сажали! У меня были очень красивые платья от Клары. Теперь таких нет. Сейчас какая-то странная мода. Меняется каждый год, но нет ничего, что бы я захотела надеть,— какие-то пупочки, дрюпочки, тела в них не видно или, наоборот, видно слишком много. А тогда платья были выстроены по фигуре — рюмочкой: грудь, талия, бедра обтянуты, колено прикрыто. Идеалом была Марлен Дитрих, она вызывала абсолютный восторг. Грета Гарбо тоже считалась красавицей, но мне она казалась неестественной — слишком напыщенной. В 50-е появились платья с широкими юбками — очень красиво. Ну а потом пришли 60-е, когда, по Вознесенскому, «мини до самой челки». Такую длину я, конечно, не носила, хотя, конечно, короткие платья надевала.

О гастролях и бутиках

Когда театры начали выезжать, одеваться мы стали за границей. Но и там хорошие вещи стоили дорого, а платили нам копейки.

Я получала 40 долларов за «Лебединое озеро», и это считалось неплохо. Потому что кордебалет получал пять, ансамбль Сухишвили-Рамишвили и вовсе три. А бифштекс тогда стоил один доллар.

У Игоря Моисеева девочки падали в голодный обморок. Один наш артист за обедом говорил: «Чувствую, сожрал ботинок сына». В общем, покупали мы то, на что денег хватало.

Из всех известных марок первым мы полюбили Кристиана Диора. Уже тогда поняли: то, что он делает,— не просто мода, это искусство. Но не только у Диора в те времена были прекрасные платья, изумительные вещи делали в Италии. А как красиво все было сшито! В Париже, в начале 1960-х, я была на примерке в мастерской Ива Сен-Лорана, так у него работали русские. Варвара Каринская, которая делала костюмы в балетах Баланчина, и ее мать, дореволюционная портниха,— чесанула из России после 1917 года. Таких портних теперь нет нигде. Впрочем, французы и сейчас хорошо шьют — у них лучшие в мире мужские пиджаки.

Жаль, конечно, что Кристиан Диор прожил недолго. Но его дело не развалилось. Ученики — Карден, Ив Сен-Лоран — его просто обожали. Карден и стал моим любимым и постоянным кутюрье. На всю жизнь.

Майя Плисецкая в «Кармен-сюите» Родиона Щедрина на сцене Большого театра (1970)

Майя Плисецкая в «Кармен-сюите» Родиона Щедрина на сцене Большого театра (1970)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Майя Плисецкая в «Кармен-сюите» Родиона Щедрина на сцене Большого театра (1970)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

О Кармен и Кардене

Мы познакомились с Карденом в 1971 году на Авиньонском фестивале. Меня пригласил туда основатель фестиваля Жан Вилар, когда увидел в Москве «Кармен». В Авиньоне, кстати, моя Кармен не всем понравилась. Это вообще был трагический вечер — в тот день умер Жан Вилар, но мое выступление не отменили. Я посвятила его памяти Вилара. Танцевала я на главной сцене — в Папском дворе под открытым небом. Во втором отделении, после «Кармен» пошел дождь — как раз когда я танцевала «Умирающего лебедя».

Выплываю из-за кулис и чувствую — кап-кап-кап… Почти сразу полило ручьем. Но мне и в голову не пришло уйти со сцены: танцую, делаю вид, будто солнце сияет. Пачка опала, ресницы отвалились. Зрители из солидарности зонты сложили, тоже мокнут. Скользко, лужи кругом, так и «умерла» в луже.

Вот после этого выступления Надя Леже, жена Фернана Леже, и познакомила меня с Карденом. Сама она была из деревни Борисово-Землино. Русская девочка, которая в 1927 году пешком ушла во Францию. К тому времени, когда мы подружились, это была миллионерша, которая много сделала для СССР, и ей позволялось многое. Без нее мы с Карденом не поговорили бы толком — Надя переводила. Карден пригласил меня к себе в бутик, когда буду в Париже. Вот так и началась наша многолетняя дружба.

Он, конечно, гений. Сделал потрясающие костюмы ко всем моим «литературным» балетам. А ведь казалось невозможным придумать платья по моде конца XIX века — узкие, с турнюрами — и сделать так, чтобы в них можно было танцевать. И в жизни у меня гардероб весь из Кардена. Я мерила, пробовала, даже носила другие марки, но все не то. Мне идет только Карден. Причем не только то, что он делал специально для меня, а все, что в его бутике продается. Когда мне говорят: «О, какое платье!», я отвечаю: «Пойдите и купите, там еще пятьдесят таких висит».

И Щедрин разрешает мне носить только Кардена. Он вообще покупает 90 процентов моих платьев. В парижском бутике Кардена мадам Моризо на меня и не смотрит, только на Щедрина: «Как? Не подходит? Несите следующее». Он же диктует, что мне надевать. Иногда я говорю: «Но это я же только недавно в этом была!» А он: «Ничего, оно тебе идет!» Некоторым моим платьям уже по десять лет. Они не выходят из моды, потому что сам Карден и делает моду. В его вещах может быть разный цвет, фасон, но карденовский стиль — вырез лодочкой у шеи, общий силуэт — сохраняется неизменным. В повседневной жизни я, конечно, ношу разные рубашки, джемпера, брюки люблю — только не широкие, а то какой-то матрос получается. А на выход — только Карден. Только он может так выигрышно подать женщину. Настоящую женщину, с фигурой — с грудью, бедрами, а не только девочек-манекенщиц, у которых пупок к спине прирос. На них, конечно, любое платье сидит хорошо — как на вешалках.

Об аксессуарах и образе жизни

Свои платья я люблю больше, чем драгоценности. У меня их мало: две-три пары серег, пара колец. Мне драгоценности часто дарят, а я их передариваю, особенно японские — не мой стиль. Как говорила Лиля Брик, «очень люблю получать подарки, тогда мне есть что дарить». Я могу вынуть серьги из ушей и отдать, если знаю, что человеку будет приятно их получить. Сильви Гиллем после ее спектакля серьги подарила, еще одни — девочке из Мариинского театра, она мне понравилась в «Коньке-Горбунке» (Алина Сомова.— “Ъ”). А в жизни ношу серебро — вот дутые сережки почти не снимаю, кулон на шнурке — под любой джемпер годится.

Аксессуаров не должно быть много, они не должны лезть в глаза. И прически я не люблю сложные, лучше всего аккуратная гладкая головка. Вот в кино — в «Анне Карениной», у Эфроса в «Вешних водах» — мне такое на голове наворотили, глаза бы не глядели! Мне никак не идет большая голова. Но… Знаете, Раневская говорила: «Плохо снять — все равно что плюнуть в вечность, уже ничего не изменишь».

И ногти длинные я никогда не отращивала — ломаются. И ярко их не красила, даже в «Дон Кихоте» — это грубо, по-моему. И форму никак не поддерживаю. Вот в прошлом году станцевала в последний раз бежаровское «Аве Майя!» в Афинах и теперь даже гимнастику не делаю. Пожалуй, надо бы больше ходить пешком — в Мюнхене много парков. Люди там ходят и правильно делают. Но я всю жизнь занималась, можно хоть сейчас позволить себе делать то, что хочется, то есть полениться?

Беседовала Татьяна Кузнецова

«...Дам вам совет, будущие поколения. Меня послушайте. Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Даже тогда — воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте, в телефоны звоните, телеграммы с почтамтов шлите, не сдавайтесь, до последнего мига боритесь, воюйте. Даже тоталитарные режимы отступали, случалось, перед одержимостью, убежденностью, настырностью. Мои победы только на том и держались. Характер — это и есть судьба...»

«...Дам вам совет, будущие поколения. Меня послушайте. Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Даже тогда — воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте, в телефоны звоните, телеграммы с почтамтов шлите, не сдавайтесь, до последнего мига боритесь, воюйте. Даже тоталитарные режимы отступали, случалось, перед одержимостью, убежденностью, настырностью. Мои победы только на том и держались. Характер — это и есть судьба...»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Моя генетика призвала меня помнить добро. Я не изменила и не изменю этому зову!» &lt;br>Майя Плисецкая родилась в Москве. Ее дядя и тетя, Асаф и Суламифь Мессерер, были ведущими артистами Большого театра и уникальные данные племянницы — огромный шаг, прыжок, неповторимую пластику, длинные непокорные, но прекрасные руки — разглядели с детства

«Моя генетика призвала меня помнить добро. Я не изменила и не изменю этому зову!»
Майя Плисецкая родилась в Москве. Ее дядя и тетя, Асаф и Суламифь Мессерер, были ведущими артистами Большого театра и уникальные данные племянницы — огромный шаг, прыжок, неповторимую пластику, длинные непокорные, но прекрасные руки — разглядели с детства

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Всю жизнь меня поедом ела тоска по профессиональной классической школе, которую мне толком-то с детства не преподали» &lt;br>В 1934 году Майя Плисецкая поступила в Московское хореографическое училище Большого театра (ныне Московская государственная академия хореографии), которое закончила в 1943-м

«Всю жизнь меня поедом ела тоска по профессиональной классической школе, которую мне толком-то с детства не преподали»
В 1934 году Майя Плисецкая поступила в Московское хореографическое училище Большого театра (ныне Московская государственная академия хореографии), которое закончила в 1943-м

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Майя Плисецкая впервые исполнила «Умирающего лебедя» в 14 лет: Суламифь Мессерер адаптировала миниатюру Михаила Фокина специально для ее природных данных. Этот номер, утратив в исполнении Плисецкой трогательную печаль и декадентский излом, выглядел бунтарским вызовом судьбе и стал эмблемой ее искусства на всю жизнь: «Умирающего лебедя» балерина будет танцевать до 70 лет

Майя Плисецкая впервые исполнила «Умирающего лебедя» в 14 лет: Суламифь Мессерер адаптировала миниатюру Михаила Фокина специально для ее природных данных. Этот номер, утратив в исполнении Плисецкой трогательную печаль и декадентский излом, выглядел бунтарским вызовом судьбе и стал эмблемой ее искусства на всю жизнь: «Умирающего лебедя» балерина будет танцевать до 70 лет

Фото: Умнов Евгений / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Элегантность давалась кровью» &lt;br>В Большом театре Майя Плисецкая не протанцевала в кордебалете и сезона: ее исключительный дар был слишком очевиден. Ей не было равных, хотя в труппе тогда танцевали Уланова, Семенова, Лепешинская — Плисецкая была балериной будущего

«Элегантность давалась кровью»
В Большом театре Майя Плисецкая не протанцевала в кордебалете и сезона: ее исключительный дар был слишком очевиден. Ей не было равных, хотя в труппе тогда танцевали Уланова, Семенова, Лепешинская — Плисецкая была балериной будущего

Фото: Е. Усинов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Я люблю это выражение о руках своих партнеров: “умные руки”. С “глупыми” руками не потанцуешь. Обязательно завалят, передержат, поторопятся» &lt;br>Природные данные позволяли Майе Плисецкой танцевать все, что угодно, однако царственная внешность и мощный актерский темперамент исключали амплуа инженю и партии лирических героинь. Сама она это понимала прекрасно: умирать от любви кроткой Жизелью — не для нее &lt;br>На фото: балерина с артистом Рудольфом Нуреевым, 1970-е

«Я люблю это выражение о руках своих партнеров: “умные руки”. С “глупыми” руками не потанцуешь. Обязательно завалят, передержат, поторопятся»
Природные данные позволяли Майе Плисецкой танцевать все, что угодно, однако царственная внешность и мощный актерский темперамент исключали амплуа инженю и партии лирических героинь. Сама она это понимала прекрасно: умирать от любви кроткой Жизелью — не для нее
На фото: балерина с артистом Рудольфом Нуреевым, 1970-е

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Одежда диктует поведение»

«Одежда диктует поведение»

Фото: Е. Усинов / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Но я и по сей день убеждена, что одной техникой мир не покорить. И сегодня, и лет через 150-200 танцем надо будет, как и прежде, в первую очередь растронуть душу, заставить сопереживать, вызвать слезы, мороз гусиной кожи» &lt;br>На фото: Майя Плисецкая в роли Заремы в балете Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан», 1948 год

«Но я и по сей день убеждена, что одной техникой мир не покорить. И сегодня, и лет через 150-200 танцем надо будет, как и прежде, в первую очередь растронуть душу, заставить сопереживать, вызвать слезы, мороз гусиной кожи»
На фото: Майя Плисецкая в роли Заремы в балете Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан», 1948 год

Фото: Саховский / РИА Новости

«Любящие люди воспаряют над обыденностью, мелочностью жизни. Влюбленные всегда живут в другом измерении» &lt;br>На фото: Майя Плисецкая с мужем, композитором Родионом Щедриным, 1960 год

«Любящие люди воспаряют над обыденностью, мелочностью жизни. Влюбленные всегда живут в другом измерении»
На фото: Майя Плисецкая с мужем, композитором Родионом Щедриным, 1960 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Никогда не любила тренироваться и репетировать. Думаю, что в итоге это и продлило мою сценическую карьеру: у меня были неизмученные ноги»

«Никогда не любила тренироваться и репетировать. Думаю, что в итоге это и продлило мою сценическую карьеру: у меня были неизмученные ноги»

Фото: Пресс-служба Бахрушинского музея

Революцией во всех смыслах стала «Кармен-сюита» (на фото) — одноактный балет, созданный в 1967 году специально для Плисецкой кубинцем Альберто Алонсо на музыку Жоржа Безе, транскрибированную композитором Родионом Щедриным. Модернистская лексика и неприкрытая сексуальность хореографии шокировали советских цензоров: министр культуры Фурцева наложила вето на спектакль. Плисецкая билась за этот балет, как за последний бастион, — и победила: он вошел в репертуар Большого, а Кармен-Плисецкая — в историю

Революцией во всех смыслах стала «Кармен-сюита» (на фото) — одноактный балет, созданный в 1967 году специально для Плисецкой кубинцем Альберто Алонсо на музыку Жоржа Безе, транскрибированную композитором Родионом Щедриным. Модернистская лексика и неприкрытая сексуальность хореографии шокировали советских цензоров: министр культуры Фурцева наложила вето на спектакль. Плисецкая билась за этот балет, как за последний бастион, — и победила: он вошел в репертуар Большого, а Кармен-Плисецкая — в историю

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Первооткрывателю трудно во всякой социальной системе. Но в тоталитарной — муки ада» &lt;br> Майе Плисецкой катастрофически не хватало репертуара. Цепь литературных балетов инициирована ею, сочинена Щедриным и поставлена разными хореографами. И все они исчезли вместе с ее уходом из Большого, и из репертуара театра &lt;br>На фото: Майя Плисецкая с солистами Большого театра Марисом Лиепой (слева) и Александром Годуновым во время репетиции балета «Анна Каренина», 1970-е

«Первооткрывателю трудно во всякой социальной системе. Но в тоталитарной — муки ада»
Майе Плисецкой катастрофически не хватало репертуара. Цепь литературных балетов инициирована ею, сочинена Щедриным и поставлена разными хореографами. И все они исчезли вместе с ее уходом из Большого, и из репертуара театра
На фото: Майя Плисецкая с солистами Большого театра Марисом Лиепой (слева) и Александром Годуновым во время репетиции балета «Анна Каренина», 1970-е

Фото: Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Нещадно расточительно обошлась Россия со своими Колумбами, Магелланами...» &lt;br>На фото: Майя Плисецкая с космонавтом Юрием Гагариным, 1961 год

«Нещадно расточительно обошлась Россия со своими Колумбами, Магелланами...»
На фото: Майя Плисецкая с космонавтом Юрием Гагариным, 1961 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«А что и впрямь человеку надо? Про других не знаю. А про себя скажу. Не хочу быть рабыней. Не хочу, чтобы неведомые мне люди судьбу мою решали. Ошейника не хочу на шее. Клетки, пусть даже платиновой, не хочу» &lt;br>На фото: балет «Айседора», поставленный Морисом Бежаром для Майи Плисецкой

«А что и впрямь человеку надо? Про других не знаю. А про себя скажу. Не хочу быть рабыней. Не хочу, чтобы неведомые мне люди судьбу мою решали. Ошейника не хочу на шее. Клетки, пусть даже платиновой, не хочу»
На фото: балет «Айседора», поставленный Морисом Бежаром для Майи Плисецкой

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Конечно, двадцать лет тем и сказочны для всякой женщины, что в двадцать выглядит она хорошо круглые сутки. А к тридцати, увы, хороша она уж часа эдак три за день. Потом — того меньше. А к пятидесяти сверкнут пять-семь минут. Да и то в выигрышном освещении, со старательным макияжем»

«Конечно, двадцать лет тем и сказочны для всякой женщины, что в двадцать выглядит она хорошо круглые сутки. А к тридцати, увы, хороша она уж часа эдак три за день. Потом — того меньше. А к пятидесяти сверкнут пять-семь минут. Да и то в выигрышном освещении, со старательным макияжем»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«За прожитое я много раз видела, какое испытание ставит жизнь, вручая власть человеку. Лишь считанные единицы это испытание преодолевают. Как преображает, уродует, корежит власть людей. Как погружаются они в болотное месиво злопамятства, склок, мстительности, в охотку внимают подхалимам. Властолюбие иссушает создателя, капля за каплей отнимает, разрушает дар к творчеству, мельчит» &lt;br>На фото: балет «Курозука» в постановке Мориса Бежара

«За прожитое я много раз видела, какое испытание ставит жизнь, вручая власть человеку. Лишь считанные единицы это испытание преодолевают. Как преображает, уродует, корежит власть людей. Как погружаются они в болотное месиво злопамятства, склок, мстительности, в охотку внимают подхалимам. Властолюбие иссушает создателя, капля за каплей отнимает, разрушает дар к творчеству, мельчит»
На фото: балет «Курозука» в постановке Мориса Бежара

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«От морщин никуда не деться. Но молодящийся старичок или старушка – это смешно. Знаете, есть старый сад и новый сад. Но ухожен он или нет – это уже совсем другое дело. То же самое с лицом человека: всегда видно – ухожено оно или запущено»

«От морщин никуда не деться. Но молодящийся старичок или старушка – это смешно. Знаете, есть старый сад и новый сад. Но ухожен он или нет – это уже совсем другое дело. То же самое с лицом человека: всегда видно – ухожено оно или запущено»

Фото: Александр Басалаев / Фотоархив журнала «Огонёк»

В ходе карьеры балерина получила звания заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РСФСР и СССР. Она полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», кавалер французского ордена Почетного легиона, испанского ордена Изабеллы Католической, ордена «За заслуги перед Литвой», а также японского ордена Восходящего солнца &lt;br>На фото: президент России Владимир Путин (справа) награждает Майю Плисецкую орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2000 год

В ходе карьеры балерина получила звания заслуженной артистки РСФСР, народной артистки РСФСР и СССР. Она полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», кавалер французского ордена Почетного легиона, испанского ордена Изабеллы Католической, ордена «За заслуги перед Литвой», а также японского ордена Восходящего солнца
На фото: президент России Владимир Путин (справа) награждает Майю Плисецкую орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2000 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«Но есть в человеке — не в каждом, может, — трудновыразимое словами чувство совестливости или по-другому его как-то назвать — стыдливости, что ли. Мешает или помогает это чувство людям жить? Из сегодня вижу, что проку в нем мало. Наглые люди процветают и благоденствуют. Совестливым живется куда труднее»

«Но есть в человеке — не в каждом, может, — трудновыразимое словами чувство совестливости или по-другому его как-то назвать — стыдливости, что ли. Мешает или помогает это чувство людям жить? Из сегодня вижу, что проку в нем мало. Наглые люди процветают и благоденствуют. Совестливым живется куда труднее»

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Что вынесла я за прожитую жизнь, какую философию? Саму простую. Простую — как кружка воды, как глоток воздуха. Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших. На очень хороших и очень плохих. Плохих во все века было больше, много больше. Хорошие всегда исключение, подарок Неба»

«Что вынесла я за прожитую жизнь, какую философию? Саму простую. Простую — как кружка воды, как глоток воздуха. Люди не делятся на классы, расы, государственные системы. Люди делятся на плохих и хороших. На очень хороших и очень плохих. Плохих во все века было больше, много больше. Хорошие всегда исключение, подарок Неба»

Фото: Коммерсантъ / Татьяна Кузнецова  /  купить фото

«И второй раз родиться не выйдет, как ни старайся. Свое живи!» &lt;br>После выхода на пенсию Плисецкая продолжала танцевать по всему миру, возглавляла Римскую оперу, Национальный балет Мадрида. Но ее знаменитая бескомпромиссность — не лучшее качество для худрука, а педагогика — не ее стезя

«И второй раз родиться не выйдет, как ни старайся. Свое живи!»
После выхода на пенсию Плисецкая продолжала танцевать по всему миру, возглавляла Римскую оперу, Национальный балет Мадрида. Но ее знаменитая бескомпромиссность — не лучшее качество для худрука, а педагогика — не ее стезя

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Балерина скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене, на 90-м году жизни. 20 ноября 2015 года, в день 90-летия со дня рождения Майи Плисецкой, ее имя было присвоено скверу на Большой Дмитровке. 20 ноября 2016 года в этом сквере состоялось открытие памятника артистке

Балерина скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене, на 90-м году жизни. 20 ноября 2015 года, в день 90-летия со дня рождения Майи Плисецкой, ее имя было присвоено скверу на Большой Дмитровке. 20 ноября 2016 года в этом сквере состоялось открытие памятника артистке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

