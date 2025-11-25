Новочеркасский гроссмейстер занял третье место на Кубке мира

Российский гроссмейстер Андрей Есипенко завоевал третье место на Кубке мира по шахматам, который проходит в Гоа. Во второй партии матча за бронзу он одержал победу над представителем Узбекистана Нодирбеком Якуббоевым, играя черными фигурами. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Общий счет противостояния составил 2:0 в пользу российского шахматиста. Благодаря этой победе Есипенко получил путевку на турнир претендентов ФИДЕ 2026 года.

Соревнования в индийском штате завершатся 26 ноября. Российские участники выступают в нейтральном статусе.

Валентина Любашенко