Минтруд прогнозирует сохранение низкой безработицы на Кубани в 2026 году

Министерство труда и социального развития Краснодарского края прогнозирует стабильную ситуацию на региональном рынке труда в 2026 году. Уровень регистрируемой безработицы сохранится на отметке 0,3 %, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ведомства.

Динамика занятости будет зависеть от макроэкономических факторов — темпов роста экономики, развития производственных мощностей, финансовой устойчивости края, а также санкционной политики, инвестиционной активности, инфляции и мер поддержки малого и среднего бизнеса. Влияние оказывают демографические изменения, миграционная политика, дисбаланс спроса и предложения рабочей силы и недостаточная адаптация системы профессионального образования к требованиям рынка.

Сейчас в экономике Кубани занято около 2,9 млн человек — на 41,4 тыс. больше, чем годом ранее. Наиболее крупные сегменты занятости традиционно приходятся на торговлю (639 тыс. занятых), обрабатывающую промышленность (304 тыс) и строительство (295 тыс).

По итогам третьего квартала 2025 года показатель безработицы в регионе составил 2 %, что на 0,1 п. п. ниже среднего по России. Численность безработных оценивается в 59,5 тыс. человек.

Нурий Бзасежев