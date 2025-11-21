В третьем квартале 2025 года уровень безработицы на Кубани упал до 2%

Уровень безработицы в Краснодарском крае по итогам третьего квартала 2025 года снизился до 2%, сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в региональном министерстве труда и соцразвития. Показатель оказался на 0,1 п. п. ниже среднего по стране. Численность безработных, по данным ведомства, оценивается в 59,5 тыс. человек.

В экономике края занято около 2,9 млн человек — на 41,4 тыс. больше, чем годом ранее. Наиболее крупные сегменты занятости традиционно приходятся на торговлю (639 тыс. занятых), обрабатывающую промышленность (304 тыс.) и строительство (295 тыс.).

Уровень регистрируемой безработицы через службы занятости составляет 0,3%. Минимальные значения отмечены в Красноармейском районе и Геленджике (0,1%), максимальные — в Новопокровском районе (0,7%).

Вячеслав Рыжков