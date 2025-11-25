В результате ночной воздушной атаки повреждена поликлиника в Таганроге

В результате ночной воздушной атаки в Таганроге пострадало поликлиническое отделение №2 на улице Инструментальной, 15. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации госпожи Камбуловой, из-за полученных повреждений изменился режим работы медицинского учреждения. 25 ноября функционируют только кабинеты экстренной медпомощи, врачи также выезжают на домашние вызовы.

«26 ноября к работе добавятся лаборатории для забора анализов, начнется плановый прием пациентов на участках. Кабинеты неотложной помощи и выездная служба продолжат работать»,— говорится в сообщении.

С 27 ноября поликлиническое отделение планирует вернуться к стандартному графику работы.

Валентина Любашенко