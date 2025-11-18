Экс-депутат Напсо заявил, что его семья живет в гараже в Сочи

Оставшийся без мандата и проживающий за пределами России бывший депутат Госдумы Юрий Напсо сообщил «РИА Новости», что его семья вынужденно обосновалась в Сочи в помещении, предназначенном для хранения лодок. По его словам, это единственное доступное им место для проживания после решения Никулинского суда Москвы, который удовлетворил иск управделами президента о выселении семьи из служебной квартиры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Юрий Напсо утверждает, что в спорной квартире более 17 лет проживали он, его четверо детей, трое из которых несовершеннолетние, и 85-летняя мать. За это время, по его словам, жилье было полностью отремонтировано за собственный счет, а из «служебного» в нем «остались только стены». Представитель бывшего депутата в суде настаивал, что альтернативного жилья у семьи нет, поскольку ранее по иску Генпрокуратуры в Сочи были изъяты около 60 объектов недвижимости, предположительно связанных с господином Напсо и его родственниками. Сам он заявляет, что этой недвижимости у семьи давно нет, так как объекты были проданы для погашения кредитов.

Госдума ранее единогласно проголосовала за досрочное прекращение депутатских полномочий Юрия Напсо, установив, что он отсутствовал на работе почти два года, из которых свыше 200 дней — без уважительных причин. Верховный суд в мае отказался отменять решение парламента. По данным агентства, около двух лет бывший парламентарий проживает в ОАЭ.

Вячеслав Рыжков