На Дону объем семейной ипотеки вырос на 37%

В январе-октябре 2025 года в Ростовской области объем выдачи семейной ипотеки вырос на 37% год к году, достигнув 65 млрд руб. Об этом сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу аналитического центра ДОМ.РФ.

За девять месяцев 2025 года банки региона предоставили 13 тыс. кредитов по программе семейной ипотеки, что превышает средние по стране показатели, где количество выданных ипотек увеличилось на 19% — до 380 тыс. кредитов, а сумма — на 22%, до 2,2 трлн руб.

Региональные банкиры отмечают, что программа «Семейная ипотека» продолжает доминировать на рынке, составляя около 90% всех ипотечных заявок. Эксперты объясняют такой высокий интерес значительной разницей в процентных ставках — всего 6% годовых по субсидируемой программе по сравнению с рыночными предложениями, которые превышают эту цифру более, чем втрое. Дополнительным стимулом для роста стало объявление об отмене льготной ипотеки для всех категорий граждан с июля 2025 года.

Наталья Белоштейн