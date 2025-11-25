Боец из Дагестана Ислам Махачев и его тренер получили госнаграды

Чемпион UFC Ислам Махачев и его тренер Сайфула Магомедов награждены медалями «За заслуги в области физической культуры и спорта». Государственные награды Дагестана вручил глава республики Сергей Меликов. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Республики Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы администрации РД Фото: пресс-служба главы администрации РД

Глава республики подарил бойцу его портрет с фразой, которую Махачев произнес на арене в Нью-Йорке после победного боя: «У нас самая сильная страна, самая сильная республика, самые лучшие бойцы».

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что Ислам Махачев победил действующего чемпиона UFC Джека Делла Маддалену из Австралии и стал первым российским чемпионом UFC в двух весовых категориях.

Наталья Белоштейн