Дагестанец стал первым чемпионом UFC в полусреднем весе

Ислам Махачев утром 16 ноября победил действующего чемпиона UFC Джека Делла Маддалену из Австралии и стал чемпионом UFC. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

«Ислам быстр и точен, хорош в стойке и партере, что сегодня и показал в клетке. Чувствовать себя в новой весовой категории так уверенно, что на его фоне даже сильный соперник выглядел неубедительно, способен далеко не каждый спортсмен»,— отметил глава республики.

Ислам Махачев — первый российский чемпион UFC в двух весовых категориях.

Наталья Белоштейн