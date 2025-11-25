Закупки грузового транспорта на Дону сократились на 49% в 2025 году

Предприятия Ростовской области в ноябре 2025 года сократили закупки грузового транспорта на 49,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на аналитиков площадки «ТендерПро».

По информации экспертов, наиболее значительное падение закупок в обоих регионах коснулось грузового транспорта из Китая — почти на 60%. Количество торгов на отечественную технику при этом сократилось в среднем на треть.

«Резкое сокращение тендеров на новый грузовой транспорт вызвано сложностями в строительстве, логистике, добыче и агросекторе, где грузоперевозки наиболее востребованы»,— отметила коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева.

По словам госпожи Астафьевой, компании стали чаще ремонтировать имеющуюся технику. Число таких торгов в ЮФО выросло в среднем на 27%. Грузовую технику на юге в основном приобретают фирмы из Краснодарского края (в 28,3% случаев), Ростовской области (21,9%) и Волгоградской области (15,4%).

Валентина Любашенко