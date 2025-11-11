Катки на Адмиралтейской площади в Воронеже установит петербургская компания

Петербургское ООО «Формула льда» выиграло подряд на установку катков на Адмиралтейской площади в Воронеже. Компания получила контракт за 47,2 млн руб., снизив начальную цену на 10 тыс. руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Второй участник аукциона предложил снизить начальную цену контракта на 1,8 тыс. руб. Его имя не раскрывается.

По данным Rusprofile, ООО «Формула льда» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в октябре 2012 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректор и владелец 60% компании — Александр Грязнов, еще 40% принадлежат Константину Шашелеву. Господин Грязнов также руководит петербургским ООО «Айс формула» с аналогичным видом деятельности (бенефициар — Григорий Никитин). По итогам 2024 года выручка «Формулы льда» составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 93 млн руб.

Победителю аукциона предстоит исполнить обязательства контракта в два этапа. В рамках первого, который продлится с даты заключения контракта до 14 декабря 2025 года, необходимо установить два катка общей поверхностью 3,9 тыс. кв. м. Площадь объекта для взрослых составит 3,1 тыс. кв. м, для детей — 800 кв. м. Второй этап — с 15 декабря до 26 марта — предполагает обслуживание и демонтаж ледовых арен.

В прошлом году монтажом катков на Адмиралтейской площади занималось воронежское ООО «Совтехэко» Бориса Чубура. В рамках того же контракта компания украшала территорию к Новому году и Рождеству. Общая стоимость работ составила 58,1 млн руб. Компания известна новогодним оформлением площади Ленина за 65,4 млн руб. в 2022 году.

Алина Морозова