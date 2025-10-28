Власти Воронежа выделяют на оформление площади Ленина к Новому году 22 млн

Мэрия Воронежа объявила конкурс по поиску подрядчика для оформления площади Ленина в облцентре к Новому году. Начальная цена контракта составляет 22,7 млн руб. Источник финансирования — муниципальный бюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Работы предстоит выполнить в два этапа: с момента заключения контракта по 20 декабря 2025 года и с 20 января 2026-го по 31 января 2026-го. Подрядчику предстоит смонтировать фотозоны на площади Ленина, украсить ее гирляндами, установить карусели и аттракционы, а также новогоднюю ель.

Заявки на участие в конкурсе подаются до 13 ноября. Итоги подведут 21 ноября.

В мэрии отметили, что праздничные украшения и конструкции после прошлых праздников хранились у подведомственных организаций. Теперь их необходимо проверить на работоспособность, починить в случае необходимости и доставить на площадь Ленина для монтажа.

В начале октября сообщалось, что власти Воронежа выделяют 34,3 млн руб. на праздничное оформление Адмиралтейской площади к Новому году. Отмечается, что прием заявок от потенциальных подрядчиков уже завершился.

