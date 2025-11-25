Ростовская компания запросила льготный кредит для развития шахт в ЛНР

Ростовская компания «Торговый дом Донские угли» обратилась к руководству страны с просьбой выделить 40 млрд руб. из Фонда национального благосостояния под 3% годовых для финансирования угольных шахт в ЛНР. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на свои источники.

Согласно информации, компания направила обращения вице-премьеру Александру Новаку, министру энергетики Сергею Цивилеву, министру финансов Антону Силуанову и главе ЛНР Леониду Пасечнику, в которых предложила рассмотреть КИК как пилотный проект в угольной отрасли. В рамках кредитной программы регионы получают средства на проекты в сфере ЖКХ, ремонт дорог и социальной инфраструктуры. Ставка составляет 3% годовых сроком на 15 лет.

В 2023 году правительство разработало план восстановления угольной промышленности новых территорий. Шахты в ДНР и ЛНР решили передать частным инвесторам. «Донские угли» в 2024 году арендовали 10 объектов в ЛНР с выходом на окупаемость не ранее чем через пять лет.

К началу 2025 года выяснилось, что большинство предприятий не приносят прибыль при низких ценах на мировом угольном рынке и высокой ключевой ставке. Семь из десяти объектов компания вернула правительству республики — их планируют закрыть. На консервацию потребуется ежегодное финансирование из регионального бюджета.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый дом Донские угли» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2020 году. Основная деятельность — добыча и обогащение угля и антрацита. Генеральный директор Александр Нискевич, бенефициар Олег Князев. Выручка компании за 2024 год составила 2,6 млрд руб., убыток — 6,6 млрд руб.

Валентина Любашенко