Лавров: Россию не устроит «вымарывание духа Анкориджа» из мирного плана США

Ситуация изменится, если из мирного плана США по Украине уберут договоренности, достигнутые в августе в Анкоридже (Аляска). Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией»,— уточнил господин Лавров на пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.

Министр добавил, что Россия ценит позицию США — единственной из стран западного мира, которая действительно пытается разрешить украинский кризис. Нынешний план урегулирования, по словам Сергея Лаврова, подтвердил приверженность Анкориджу. Сейчас Москва ждет от Вашингтона промежуточный, согласованный с европейцами документ, заключил глава МИДа.

По данным Politico, во время возможной встречи в ОАЭ американская делегация представит российский урезанный план по Украине. Из первоначальных 28 пунктов сохранились только 19 — все из них согласованы с представителями Евросоюза. Как узнал Bloomberg, из плана убран пункт об использовании российских активов. Politico отдельно уточняло, что из перечня исключен и вопрос про передачу Донецкой и Луганской областей России.