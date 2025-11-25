Игорь Акинфеев попал в Книгу рекордов России

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев был включен в Книгу рекордов России за «самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

39-летний Акинфеев находится в системе ЦСКА 35 лет. В составе армейского клуба он провел более 800 матчей, стал шестикратным чемпионом России и завоевал Суперкубок UEFA, а также по восемь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны.

«Как я уже много раз говорил, приходя в 4 года в старый манеж ЦСКА, я и не думал о званиях, наградах, рекордах. Я просто любил футбол и хотел посвятить ему всю жизнь. Посвятил, получается!»,— написал Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале.

Таисия Орлова