Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Игорь Акинфеев попал в Книгу рекордов России

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев был включен в Книгу рекордов России за «самую продолжительную непрерывную спортивную карьеру профессионального футболиста в одном клубе». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

39-летний Акинфеев находится в системе ЦСКА 35 лет. В составе армейского клуба он провел более 800 матчей, стал шестикратным чемпионом России и завоевал Суперкубок UEFA, а также по восемь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны.

«Как я уже много раз говорил, приходя в 4 года в старый манеж ЦСКА, я и не думал о званиях, наградах, рекордах. Я просто любил футбол и хотел посвятить ему всю жизнь. Посвятил, получается!»,— написал Игорь Акинфеев в своем Telegram-канале.

Таисия Орлова

Подписывайтесь на тему:

Новости компаний Все