Нижегородское правительство объединяет 50 ЦРБ в 18 кластеров

Правительство Нижегородской области намерено объединить 50 центральных районных больниц в 18 медицинских кластеров. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил во время прямой линии 25 ноября 2025 года.

Он напомнил, что одна из целей объединения больниц — распределение нагрузки на специалистов, особенно узкого профиля. Глава региона считает, что таким образом возможно закрытие дефицита специалистов.

Губернатор отметил также, что найти 18 хороших главных врачей проще, чем 50, так как сейчас в разных ЦРБ разная ситуация, даже при одинаковых условиях работы.

По словам Глеба Никитина, объединение больниц идет добровольно, и при возникновении сомнений у главврачей с ними обсуждают ситуацию. Какие-то объединения губернатор приостановил, но не уточнил, какие именно.

Он пообещал, что «ничего не будет закрыто». Недоверие населения к подобным фразам нынешний губернатор связал с тем, что когда-то действительно закрывали медучреждения, в том числе родильные дома. Сейчас глава региона призвал граждан не вестись «на паникерские настроения и вбросы».

Как писал «Ъ-Приволжье», еще в 2022 году теперь уже бывший замгубернатора и глава минздрава Давид Мелик-Гусейнов говорил о планах создания четырех условных окружных центров здравоохранения с выделением опорных больниц. После жалобы нижегородки президенту Владимиру Путину в декабре 2024 года на нехватку в больницах узких специалистов в минздраве вновь напомнили об этих планах. Тогда сообщили, что на 50 районов планируют создать 15 укрупненных медцентров.

В том числе уже приняты решения по Северному и Окскому межрайонным медицинским центрам.

