Северный и Окский межрайонные медцентры создают в Нижегородской области

Минздрав Нижегородской области создает Северный и Окский межрайонные медицинские центры. В конце августа 2025 года в Северный ММЦ переименовали Уренскую центральную районную больницу (ЦРБ), в Окский — в Павловскую ЦРБ.

В состав Северного медцентра планируют включить также Ветлужскую, Тонкинскую и Шарангскую больницы, в состав Окского ММЦ — Сосновскую и Вачскую ЦРБ. В сентябре комиссия при минздраве региона рассмотрела вопрос о реорганизации этих учреждений путем объединения и признала его возможным.

Ожидается, что после слияния больниц появится взаимозаменяемость врачей-специалистов: пациенты смогут обратиться к любому врачу в зоне обслуживания ММЦ.

После объединения будет обеспечено трудоустройство практически всего персонала, высвобождаемого из юридически ликвидируемых организаций, кроме дублирующих руководящих должностей.

При объединении больниц в Окский ММЦ, судя по протоколу заседания комиссии, сокращение коечного фонда и объема медпомощи не планируется, за исключением инфекционных отделений Сосновской и Вачской ЦРБ. Помощь населению этих округов будут оказывать на базе инфекционного отделения в Павлове.

При создании Северного ММЦ сокращение в отделениях существующих больниц не запланировано.

Руководителем Окского ММЦ стал главврач Павловской ЦРБ Александр Маслагин, Северного ММЦ — главврач Уренской ЦРБ Андрей Сазонов.

Как писал «Ъ-Приволжье», в апреле губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на закрытом от СМИ заседании презентовал депутатам заксобрания и главам МСУ концепцию развития здравоохранения области, реализовать которую рассчитывают в 2026 году. Концепция предполагает объединение лечебных учреждений в межрайонные кустовые центры для более эффективного использования имеющихся врачей и закупленной медтехники.

В Нижнем Новгороде также идет объединение медучреждений.

Галина Шамберина